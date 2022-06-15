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Сегодня, 16:32

Ферстаппен о неудачах в начале сезона: «После двух сходов подумал, что все кончено»

Ферстаппен признал, что после двух сходов в начале сезона думал, что все для него кончено
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что после двух сходов в начале сезона-2022 думал о том, что лишился шансов в борьбе за титул.

«Когда мы поняли, что наша машина весьма конкурентоспособна, я сразу подумал: мы будем участвовать в борьбе за титул. Однако после двух сходов я оказался где-то в 46-47 очках позади лидера. И вот тогда я подумал: все кончено, у нас ничего не получится. Однако буквально через три гонки все перевернулось, и теперь уже мы лидируем с преимуществом. И это здорово. Но мы прекрасно понимаем, что ситуация очень быстро может измениться вновь, — приводит слова Ферстаппена racingnews365.

Ферстаппен в сезоне-2022 сошел на первом этапе в Бахрейне и на третьем в Австралии. Его партнер по команде Серхио Перес сошел только в гонке в Бахрейне.

На данный момент, после восьми этапов «Формулы-1», в личном зачете лидирует Ферстаппен (150 очков), Перес на втором месте (129 очков). На третьей позиции пилот «Феррари» Шарль Леклер — 116 очков.

«Гран-при Канады» пройдет с 17 по 19 июня.

Источник: https://racingnews365.nl/verstappen-zag-kans-op-tweede-wereldtitel-verdwijnen-dacht-dat-het-klaar-was
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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