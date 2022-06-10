Ферстаппен: «Практики прошли неплохо, но нам еще нужно доработать настройки болида»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед «Гран-при Азербайджана».

«Во второй практике проблемы с работой заднего антикрыла нас уже не беспокоили. При этом в обеих сессиях мне помешали желтые флаги — увы, нам не повезло. Соперники из «Феррари», кажется, снова очень быстры на одном круге, в то время как по темпу на длинной дистанции разница не столь велика. И это радует. Также мы все наконец-то без особых проблем заставили шины работать на трассе городского типа. В целом день прошел неплохо, но нам еще нужно доработать настройки болида», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Ферстаппен в двух пятничных практиках занял третье место. Лучшее время в первом заезде показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, а во втором — Шарль Леклер из «Феррари».

Третья практика состоится 11 июня в 14.00 по московскому времени. В тот же день пройдет квалификация. Начало — в 17.00.