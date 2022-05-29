Ферстаппен: «Потрясающая победа для Переса на «Гран-при Монако», я очень за него рад»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Монако».

«Как команда мы очень хорошо сработали в плане стратегии, сумев за счет этого опередить «Феррари». И как команда можем быть очень довольны этой гонкой. Которая вышла очень напряженной и хаотичной. К счастью, ничего действительно безумного так и не случилось — ну, разумеется, за исключением аварии Мика Шумахера. И мы рады, что с ним все в порядке. Потрясающая победа для Переса, я очень за него рад», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Серхио Перес стал победителем «Гран-при Монако». Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, Ферстаппен — третьий.