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Ферстаппен — о квалификации: «Я очень доволен. Ночью наша машина ожила»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен болидом во время квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

27-летний гонщик завоевал поул-позицию, опередив на 0,01 секунды Оскара Пиастри из «Макларен».

«Я очень доволен. Я точно не ожидал оказаться здесь на поуле после результатов третьей практики, да и в целом смотря на то, как складывался этот гоночный уик-энд. Ночью наша машина ожила. Мы внесли в настройки несколько финальных изменений, и управлять болидом стало намного приятнее, сцепление с трассой было отличным. Разумеется, поул дает тебе лучшую стартовую позицию на этой трассе. Хотя я думаю, что в гонке нам будет трудно удержать конкурентов позади. Но мы выложимся по максимуму», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Гонка на «Гран-при Саудовской Аравии» состоится в воскресенье, 20 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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