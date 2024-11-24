Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:22

Ферстаппен: «Никогда бы не представил, что буду 4-кратным чемпионом «Формулы-1»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото AFP

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в этом сезоне «Формулы-1».

«Это был длинный сезон. Мы потрясающе начали чемпионат, почти как в приятном путешествии, но потом начались трудные времена. Но как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины, и в итоге довели дело до конца.

Я очень горжусь всеми ребятами и благодарен им за все, что они для меня сделали. И да, я никогда бы не мог представить, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона «Формулы-1». Так что да, в данный момент я чувствую облегчение, и немного гордости», — цитирует нидерландца Sky Sports.

На «Гран-при Лас-Вегаса» 27-летний Ферстаппен занял пятое место, однако этого оказалось достаточно, чтобы лишить его главного конкурента Ландо Норриса из «Макларен» математических шансов на титул. До конца сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в Катаре и ОАЭ.

Ферстаппен выиграл чемпионат мира по кольцевым автогонкам четвертый раз подряд.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Читайте также
Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
Батраков терял рассудок, у Лантратова случилось помутнение, Угальде уничтожал «Локо», ему аплодировали стоя
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фото: эмоции Ферстаппена после досрочного чемпионства в «Формуле-1»

Ферстаппен — пятый гонщик в истории «Формулы-1», завоевавший четыре подряд титула

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости