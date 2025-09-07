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Ферстаппен — о победе на этапе в Италии: «Управлять машиной было одно удовольствие»

Алина Савинова

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы на «Гран-при Италии».

Вторым в гонке стал Ландо Норрис из «Макларен», третьим — его партнер по команде Оскар Пиастри.

«Для нас это был отличный день. На первом круге нам немного не повезло, но после этого мы просто летели по трассе. Управлять машиной было одно удовольствие. Мне удавалось поддерживать хороший темп по ходу первого отрезка, а потом мы вовремя заехали на пит-стоп. Вся команда проделала фантастическую работу. Побеждать здесь невероятно приятно», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

27-летний нидерландец одержал третью победу в нынешнем сезоне. Он идет на третьей позиции в личном зачете пилотов с 230 очками.

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Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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