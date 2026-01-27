Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар разбил болид на тестах в Барселоне

Французский пилот команды «Ред Булл» Исак Хаджар попал в аварию на втором дне тестовых заездов сезона-2026 «Формулы-1». Инцидент произошел в Барселоне, сообщает издание RacingNews365.

ЧП случилось в последний час тестового дня, который проходил на мокрой трассе. По данным источника, 21-летний Хаджар разбил машину на 14-м повороте. В результате аварии была повреждена задняя часть болида, которая застряла в защитном ограждении. Сам пилот не пострадал.

Это первая авария для Исака Хаджара в составе команды «Ред Булл». В предстоящем сезоне-2026 он станет напарником четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Ранее французский гонщик выступал за команду «Рейсинг Буллз».