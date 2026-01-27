27 января, 21:08

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар разбил болид на тестах в Барселоне

Руслан Минаев

Французский пилот команды «Ред Булл» Исак Хаджар попал в аварию на втором дне тестовых заездов сезона-2026 «Формулы-1». Инцидент произошел в Барселоне, сообщает издание RacingNews365.

ЧП случилось в последний час тестового дня, который проходил на мокрой трассе. По данным источника, 21-летний Хаджар разбил машину на 14-м повороте. В результате аварии была повреждена задняя часть болида, которая застряла в защитном ограждении. Сам пилот не пострадал.

Это первая авария для Исака Хаджара в составе команды «Ред Булл». В предстоящем сезоне-2026 он станет напарником четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Ранее французский гонщик выступал за команду «Рейсинг Буллз».

Личный зачет
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes
72
2
Джордж Расселл
Mercedes
63
3
Шарль Леклер
Ferrari
49
4
Льюис Хэмилтон
Ferrari
41
5
Ландо Норрис
McLaren
25
Подробная таблица
Кубок конструкторов
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
43
4
Haas
18
5
Red Bull Racing
16
Подробная таблица
Календарь гонок
Гран-при Австралии
08.03.2026
Завершена
Гран-при Китая
15.03.2026
Завершена
Гран-при Японии
29.03.2026
Завершена
Гран-при Майами
03.05.2026
Завершена
Гран-при Канады
24.05.2026
Предстоит
Полный календарь
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
