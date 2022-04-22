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Сегодня, 19:45

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Эмилии Романьи», Сайнс разбил машину. В субботу пройдет спринт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Эмилии Романьи»
Иван Шитик
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Эмилии Романьи».

Второй результат показал Шарль Леклер на «Феррари», третьим стал Ландо Норрис на «Макларене».

Сессия три раза останавливалась красными флагами. В аварии попали: Карлос Сайнс («Феррари»), Алекс Албон («Уильямс») и Валттери Боттас («Альфа Ромео).

Оба пилота «Мерседес» — Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл — выбыли после второго сегмента.

В субботу пройдет первый спринт в сезоне. Спринт по-прежнему определяет стартовый порядок воскресного «Гран-при», однако обладателем поул-позиции отныне считается победитель классической квалификации в пятницу.

Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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