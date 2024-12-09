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Сегодня, 12:12

Ферстаппен будет отбывать наказание за нецензурную лексику в Руанде

Руслан Минаев
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет отбывать наказание за нецензурную лексику в Руанде, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

«Ферстаппен отправится на церемонию награждения FIA, которая пройдет в рамках генеральной ассамблеи на следующей неделе в Кигали (Руанда), чтобы получить свой четвертый трофей чемпиона «Формулы-1». Во время пребывания в Кигали он проведет работу с юными спортсменами в рамках программы развития, организованной местным автомобильным клубом», — говорится в сообщении.

Ранее 27-летний гонщик получил наказание в виде общественных работ за нецензурную лексику на официальной пресс-конференции перед «Гран-при Сингапура». После квалификации Ферстаппен устроил акцию протеста на встрече с журналистами. Он отвечал односложно и заявил, что у него проблемы с голосом.

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Макс Ферстаппен
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