Ферстаппен будет отбывать наказание за нецензурную лексику в Руанде

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет отбывать наказание за нецензурную лексику в Руанде, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

«Ферстаппен отправится на церемонию награждения FIA, которая пройдет в рамках генеральной ассамблеи на следующей неделе в Кигали (Руанда), чтобы получить свой четвертый трофей чемпиона «Формулы-1». Во время пребывания в Кигали он проведет работу с юными спортсменами в рамках программы развития, организованной местным автомобильным клубом», — говорится в сообщении.

Ранее 27-летний гонщик получил наказание в виде общественных работ за нецензурную лексику на официальной пресс-конференции перед «Гран-при Сингапура». После квалификации Ферстаппен устроил акцию протеста на встрече с журналистами. Он отвечал односложно и заявил, что у него проблемы с голосом.