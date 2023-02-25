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Сегодня, 16:30

Хэмилтон: «У нового болида «Мерседеса» остались с 2022-го ограничения, связанные с балансом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях с новым болидом, которые выявил на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Остались некоторые ограничения, связанные с балансом, которые были в прошлом году. Мы над ними работаем. Сложно подвести итоги. Думаю, мы провели пару трудных дней. Особенно тяжело было вчера. В первый день ощущения были не особо плохими, но вчера возникли проблемы. Полагаю, сегодня у Расселла более нормальное утро — как в первый день. Через полчаса мне нужно садиться в машину. Надеюсь, ощущения будут лучше», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В то же время Хэмилтон отметил, что не страдает от галопирования.

«Прямо сейчас галопирования фактически нет. Это огромный шаг вперед. Приятно наконец пилотировать без подскоков. Но есть скрытые вещи, над которыми мы еще работаем», — сказал пилот.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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