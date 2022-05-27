Хэмилтон: «На некоторых участках трассы в Монако я думал, что мои глаза вылетят из орбит»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных практик «Гран-при Монако».

«Сегодня возникли проблемы с тем, чтобы просто собрать круг воедино. Это совершенно другой опыт в сравнении с тем, что было раньше в Монако. Мы приезжали сюда с более легкими и послушными машинами, а сейчас они стали гораздо тяжелее, что сильно меняет ощущение от пилотирования. Покрытие стало новым, но это по-прежнему одна из самых ухабистых трасс чемпионата. На некоторых участках я думал, что мои глаза вылетят из орбит!» — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

Также пилот сообщил, что его болид сильно подпрыгивала на кочках.

«Машина сильно подпрыгивала на кочках, но это не аэродинамический момент, проблемы связаны с подвеской. Перед второй тренировкой мы поправили настройки, так что подумаем вечером, как найти лучший баланс. Думаю, у нас есть потенциал, чтобы оказаться наверху в средней группе, но мы не сможем бороться с «Феррари» и «Ред Булл», — добавил Хэмилтон.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Монако». Хэмилтон приехал 12-м, а его сокомандник Джордж Рассел — шестым.

Третья практика состоится завтра, 28 мая, в 14:00 по московскому времени. Также в субботу пройдет квалификация «Гран-при Майами». Начало — в 17:00 мск.