Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги сезона для команды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после завершения «Гран-при Абу-Даби» подвел итоги сезона для команды.

«Надеюсь, трудности, испытанные в этом сезоне, дадут нам инструменты и силу для борьбы за многие титулы в будущем.

В конечном счете, думаю, в начале сезона машина была не той, что нам хотелось, на финише сезона тоже, но нам ничего не оставалось. Мы постепенно прибавляли, но, на мой взгляд, фундаментальные особенности сохранились до конца, как мы видели в этот уик-энд.

Полагаю, сезон скорее послужил сплочению команды. Я очень горжусь всеми и благодарен людям, которые просто продолжали трудиться», — заявил семикратный чемпион «Формулы-1» Sky Sports.