Хэмилтон: «Давайте настроимся на позитив и будем надеяться, что год сложится отлично!»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Если бы не вы, меня бы здесь не было, поэтому я очень благодарен всем за вашу энергию, за вашу преданность, целеустремленность и твердость духа. Я все это чувствую, и все это меня вдохновляет: сезон 2023 года может стать именно таким, каким нам хочется.

Поэтому давайте настроимся на позитив и будем надеяться, что год сложится отлично!» - написал британец в социальных сетях.

Презентация нового болида Mercedes W14 запланирована на 15 февраля.