Расселл: «Если сделаем все идеально, «Мерседес» все равно не хватит скорости для борьбы с «Феррари»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался о взаимодействии с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Мы находимся в равных условиях. Не идет речи о каких-либо командных приказах. В общем, со стороны «Мерседес» к нам абсолютно равное отношение. Думаю, что из-за того, что мы находимся на разных этапах нашей карьеры, мы так сильно уважаем друг друга. Сейчас нам нужно просто двигаться в одном направлении.

Но на данный момент мы осознаем, что, даже если сделаем все идеально, нам тем не менее не хватит скорости, чтобы бороться с «Ред Булл» и «Феррари». Мы и вправду не знаем, на что способны. Сейчас в команде прилагаются все усилия, чтобы решить возникшие проблемы. Я верю в «Мерседес», и если кто-то и может преодолеть эти проблемы, то это «Мерседес». Я в этом убежден", — приводит слова Расселла BBC.

23-летний Рассел проводит свой первый сезон в качестве пилота «Мерседес». Он заменил в команде Валттери Боттаса, который заключил соглашение с «Альфа Ромео».

Напомним, что на «Гран-при Бахрейна» победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон, а Рассел стал четвертым.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 25 марта по 27 марта в Джидде.