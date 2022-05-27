Расселл: «Предстоит работа, чтобы «Мерседес» хотя бы стал лучшим среди остальных в квалификации»

Расселл считает, что в квалификации «Мерседес» может стать лучшим среди остальных, после «Феррари» и «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что в квалификации «Гран-при Монако» команда может рассчитывать на третье место.

«Относительно хороший день, но понятно, что пока мы не показываем ту скорость, к которой стремимся. Монако — очень трудная трасса для новых болидов. Они настроены весьма жестко, чтобы аэродинамика работала, и на таком кочковатом треке непросто пилотировать на пределе.

Ночью предстоит работа — изучим, как сделать машину более управляемой. Нужно сохранять спокойствие и понять, что можно изменить перед квалификацией, чтобы хотя бы оказаться лучшими среди остальных, позади «Феррари» и «Ред Булл», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Монако». Расселл приехал шестым, а Льюис Хэмилтон — 12-м.

Третья практика состоится завтра, 28 мая, в 14:00 по московскому времени. Также в субботу пройдет квалификация «Гран-при Майами». Начало — в 17:00 мск.