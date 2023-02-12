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Сегодня, 13:36

Расселл: «Мику Шумахеру стоит запереться в комнате с симулятором и наматывать круги»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл посоветовал Мику Шумахеру как можно упорнее трудиться, работая в немецкой команде в качестве резервиста.

«Уверен, есть вещи, которым и мы можем научиться у Мика. Для него же будет очень полезно посмотреть, как работает команда, как мы с Льюисом работаем сообща и с инженерами. Вероятно, для него это будет полезным опытом.

На месте Мика я бы очень упорно трудился, работая на симуляторе здесь, в Бракли, стараясь как можно лучше интегрироваться в работу команды. Нам нужна помощь высококвалифицированных гонщиков. Мик — один из них. Ему стоит запереться в комнате с симулятором и наматывать круги», — приводит слова Расселла GP Blog.

Шумахер проведет сезон-2023 в качестве запасного пилота «Мерседеса» и основной упор будет делать на работе на симуляторе. Также он будет резервным пилотом команды «Макларен».

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Мик Шумахер
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