Пилот «Мерседеса» Антонелли планирует открыть собственную гоночную академию

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил о намерении создать собственную гоночную академию для поддержки молодых спортсменов.

«Мы хотим создать академию для молодых людей, чтобы дать им возможность попасть в автоспорт. Автоспорт — прекрасный, но сложный мир. Получить шанс в нем непросто. Хотим помочь молодым гонщикам получить такую возможность.

При этом речь не обязательно должна идти о Формуле-1. Есть также много возможностей в профессиональных гонках на автомобилях класса GT. Сейчас гонки GT стремительно набирают популярность. Макс Ферстаппен помогает сделать их более известными и показать, насколько они увлекательны», — приводит слова Антонелли Auto Motor und Sport.

20-летний итальянец дебютировал в «Формуле-1» в 2025 году в составе «Мерседеса». В текущем сезоне Антонелли лидирует в личном зачете чемпионата мира с 365 очками. На его счету девять побед в 18 гонках. Он опережает ближайшего преследователя, напарника по команде Джорджа Расселла, на 123 очка.