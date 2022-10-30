Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:04

Расселл считает, что «Мерседес» можем победить «Ред Булл» на «Гран-при Мексики»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл оценил шансы на победу команды на «Гран-при Мексики».

«Я считаю, что в этот уик-энд у нас быстрейшая машина. Если у тебя быстрейшая машина, нет причин полагать, что невозможно выиграть гонку. В квалификации Макс выступил превосходно, что он стабильно делает неделю за неделей. Но обогнать его будет очень трудно — «Ред Булл» отыгрывают где-то три десятые на прямой. Безусловно, мы можем победить их, определенно. Однако не думаю, что получится совершить обгон на трассе — надо работать со стратегией», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, второе и третье место заняли пилоты «Мерседес» Расселл и Льюис Хэмилтон. Гонщики «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли пятое и седьмое место соответственно.

Главная гонка «Гран-при Мексики» пройдет 30 октября и начнется в 23.00 мск.

Источник: https://twitter.com/SkySportsF1/status/1586475175931006976
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
0
Читайте также
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Давка в Сеуле. Главное
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марко: «Надеюсь, в гонке «Феррари» будет смотреться сильнее и надавит на «Мерседес»

Леклер рассказал о проблемах с болидом после седьмого места в квалификации «Гран-при Мексики»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости