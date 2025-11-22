Формула-1
Формула-1

Сегодня, 11:52

Расселл заявил, что у него возникли проблемы с рулевым управлением в квалификации в Лас-Вегасе

Алина Савинова

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл прокомментировал четвертое место в квалификации на Гран-при Лас-Вегаса.

Поул завоевал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — Карлос Сайнс из «Уильямс».

«В третьем сегменте квалификации у меня возникли проблемы с рулевым управлением. Не знаю, в чем было дело — возможно, какие-то неполадки в работе гидроусилителя. Досадно, что так вышло. Я был быстрейшим в третьей практике, был быстр и в первом, и во втором сегменте квалификации. Но в итоге на втором быстром круге был вынужден остановить машину, потому что просто не мог нормально поворачивать», — приводит Motorsport-Magazin слова Расселла.

При этом британец считает везением стартовать в гонке с четвертой позиции с учетом всех обстоятельств.

Основная гонка в Лас-Вегасе состоится в воскресенье, 23 ноября, в 7.00 по московскому времени.

