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Пилот медицинской машины «Формулы-1» пропустит финальные «Гран-при»

Водитель медицинской машины в «Формуле-1» пропустит финальные «Гран-при» из-за отказа вакцинироваться
12 октября, 19:30
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Водитель медицинской машины в «Формуле-1» Алан ван дер Мерве пропустит три этапа нынешнего сезона из-за отказа от вакцинации. По предварительной информации, из-за своего решения Мерве не сможет попасть в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

«Буду избегать очень малых, но ненулевых рисков, связанных с вакциной, пока не появятся доказательства ее пользы для меня и всех остальных», — написал ван дер Мерве в Twitter.

Водитель уже пропустил «Гран-при Турции», потому что заразился коронавирусом.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное