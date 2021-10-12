Пилот медицинской машины «Формулы-1» пропустит финальные «Гран-при»
Водитель медицинской машины в «Формуле-1» пропустит финальные «Гран-при» из-за отказа вакцинироваться
12 октября, 19:30
Водитель медицинской машины в «Формуле-1» Алан ван дер Мерве пропустит три этапа нынешнего сезона из-за отказа от вакцинации. По предварительной информации, из-за своего решения Мерве не сможет попасть в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
«Буду избегать очень малых, но ненулевых рисков, связанных с вакциной, пока не появятся доказательства ее пользы для меня и всех остальных», — написал ван дер Мерве в Twitter.
Водитель уже пропустил «Гран-при Турции», потому что заразился коронавирусом.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю