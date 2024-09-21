Норрис выиграл третью практику «Гран-при Сингапура»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучший результат по итогам третьей практики на 18-м этапе «Формулы-1» — «Гран-при Сингарупа».

Время Норриса — 1 минута 29,646 секунды. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, отстав от лидера на 0,479 секунды. Третьим стал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» +0,785 секунды.

Сегодня состоится квалификация «Гран-при Сингапура». Гонка стартует в воскресенье, 22 сентября.