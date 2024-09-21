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Сегодня, 14:03

Норрис выиграл третью практику «Гран-при Сингапура»

Руслан Минаев
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Ландо Норрис.
Фото AFP

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучший результат по итогам третьей практики на 18-м этапе «Формулы-1» — «Гран-при Сингарупа».

Время Норриса — 1 минута 29,646 секунды. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, отстав от лидера на 0,479 секунды. Третьим стал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» +0,785 секунды.

Сегодня состоится квалификация «Гран-при Сингапура». Гонка стартует в воскресенье, 22 сентября.

Формула-1
Макларен
Мерседес
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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