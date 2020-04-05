Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал решение команды урезать ему зарплату

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал решение команды урезать зарплату ему, его партнеру по команде Карлосу Сайнсу и руководителю команды Заку Брауну в связи с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса.

— Это лучший выход для всех, включая меня, — приводит Sky Sports слова Норриса. — Сейчас тяжелые времена для гонщиков, сотрудников и всех, кто связан с «Формулой-1». Нам нужно убедиться, что все смогут вернуться к работе, когда базы откроются после перерыва. Я думаю, что некоторые гонки в этом сезоне не получится провести. Надеюсь, что этого не произойдет, но мы здесь практически бессильны. Печально, что всем приходится сидеть дома вместо того, чтобы заниматься любимым делом, но других вариантов, как вернуть нашу жизнь в норму, нет.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.