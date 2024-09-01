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Сегодня, 18:54

Пиастри — о втором месте на «Гран-при Италии»: «Стоило попробовать стратегию одного пит-стопа»

Сергей Жуков
корреспондент
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри подвел итоги гонки чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Италии». Австралиец занял второе место с отставанием в 2,664 секунды от победителя — Шарля Леклера.

— Не буду лгать — это очень болезненный результат. Сегодня я многое сделал правильно, но перед гонкой у нас было много вопросов по поводу стратегии. Учитывая состояние шин, было очень рискованно использовать только один пит-стоп, но в итоге это было бы правильно.

Я очень доволен темпом, который мне удавалось поддерживать по ходу гонки. Когда после такого финишируешь вторым, чувствуешь боль. Сейчас мы понимаем: стоило попробовать стратегию одного пит-стопа. Мы все становимся экспертами после финиша, но сегодня, к сожалению, мы немного ошиблись, и я сыграл в этом большую роль, — сказал Пиастри Sky Sports.

Тройку сильнейших замкнул его партнер по команде Ландо Норрис (+6,153). Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал шестым (+37,932). При этом, он продолжает лидировать в личном зачете пилотов.
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
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