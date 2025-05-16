Пиастри: «Не думаю, что за поул будем бороться только мы с Норрисом»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри поделился ожиданиями от квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи» после пятничных свободных заездов.

24-летний австралиец стал лучшим в первой и второй практиках на седьмом этапе сезона-2025 «Формулы-1». Его партнер по команде Ландо Норрис показал второе время в этих тренировках.

«Не думаю, что за поул будем бороться только мы с Ландо. Мне кажется, что завтра к борьбе присоединятся и другие гонщики, так что нам нельзя расслабляться. Это была бы не первая пятница, когда мы смотримся очень сильно, а затем к квалификации соперникам удается чуть больше прибавить в скорости. Так что нам бы хотелось найти способ стать еще сильнее, но да, сегодня все прошло гладко. Машина работает довольно неплохо. Пару вещей нужно поправить, но в целом все хорошо», — приводит слова Пиастри Racefans.net.

В субботу состоится третья тренировка и квалификация «Гран-при Эмилии-Романьи». Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.