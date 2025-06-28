Формула-1
28 июня, 20:10

Пиастри — о гонке в Австрии: «Точно не планирую финишировать третьим»

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Австрии».

24-летний австралиец показал третий результат, уступив партнеру по команде Ландо Норрису и Шарлю Леклеру из «Феррари».

«Проблема была в том, что я не смог начать последний круг. Гасли развернулся в последнем повороте, так что я даже не проехал второй круг. Всегда обидно, когда даже не получаешь шанс, но мы все равно можем провести хорошую гонку. Иногда это просто не твой день. У нас очень сильный темп в этот уик-энд. Темп «Феррари» также смотрится хорошо — можно сказать, это стало неожиданностью. Но я не планирую финишировать третьим, это уж точно», — приводит Sky Sports слова Пиастри.

«Гран-при Австрии» пройдет в воскресенье, 29 июня. Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.

После 10 этапов чемпионата «Формулы-1» нынешнего сезона Пиастри лидирует в общем зачете пилотов со 198 очками. Норрис (176) идет вторым, на третьей строчке располагается гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).

