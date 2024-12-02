Ландо Норрис: «Я подвел команду»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис считает, что подвел свою команду на «Гран-при Катара».

«Честно говоря, я даже не знаю, что сделал неправильно. Видимо, я не замедлился под желтыми флагами. Я не идиот и если бы знал, что есть желтые флаги, то убрал бы ногу с газа. Не знаю, пропустил ли я их или просто сглупил, но правило таково: если не сбавить скорость, предусмотрено наказание, так что это справедливый штраф.

В конце я был в чистом воздухе, но, конечно, это упущенная возможность. Но у меня все еще есть большие надежды на Кубок Конструкторов. Сегодня команда дала мне отличную машину, за что я очень благодарен.

Разочарован тем, что я выступил хуже некуда и не заработал очков, которых заслуживала команда. Я намного усложнил нам ситуацию. Команда отлично справляется со своей работой, но я их подвел», — сказал Норрис Sky Sports F1.

Британский гонщик большую часть соревнования претендовал на победу, однако в конце был оштрафован на десять секунд за то, что не снизил скорость при желтых флагах. В итоге он пришел десятым, показав лучший круг. Заработал два очка.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Катара». Второе место в гонке занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который уступил победителю 6,031 секунды. Тройку лидеров замкнул Оскар Пиастри из «Макларен» (+6,819).