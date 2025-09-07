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Норрис — о размене позиций с Пиастри: «Это был самый честный вариант»

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал размен позиций с партнером по команде Оскаром Пиастри на «Гран-при Италии».

Незадолго до финиша британец, который шел вторым в гонке после Макса Ферстаппена из «Ред Булл», ушел на пит-стоп, на котором потерял много времени. Из-за этого он оказался позади Пиастри, однако команда приказала австралийскому пилоту пропустить Норриса вперед. Ландо в итоге занял второе место, Оскар — третье.

«Мы как команда приняли такое решение заранее. Если бы случилось наоборот, то мы бы сделали то же самое. Я не хочу выигрывать, становиться вторым или третьим вот так, но, думаю, это самый честный вариант. Если бы я ехал позади и у Оскара случилось то же самое, я бы тоже отдал позицию. Это не моя ошибка, не ошибка Оскара. Это ошибка команды — такое бывает», — цитирует Норриса F1i.

Пиастри продолжает лидировать в общем зачете пилотов с 324 очками. У Норриса 293 балла и вторая позиция.

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Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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