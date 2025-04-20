Норрис: «Буду доволен, если получится прорваться в топ-5 в гонке»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис заявил, что не строит высоких ожиданий от гонки на этапе в Саудовской Аравии после 10-го места в квалификации.

В третьем сегменте квалификации 25-летний британец попал в аварию. Он не справился с управлением и врезался в стену, из-за чего сессия прерывалась красными флагами.

«Разочарован тем, как все сложилось. Знаю, что теперь надо сосредоточиться на гонке. Мне надо увидеться с инженерами — посмотрим, что получится сделать. Мы знаем, что машина хорошая, быстрая. Я постараюсь составить хороший план, но понадобится и удача. Будет тяжело. Обгонять тут практически невозможно, так что я не жду чудес. Если получится прорваться в топ-5, топ-6, я бы сказал, что буду доволен», — приводит Motorsport Week слова Норриса.

Гонка на «Гран-при Саудовской Аравии» состоится в воскресенье, 20 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.