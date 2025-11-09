Норрис — после победы на этапе в Бразилии: «Перестал слушать, что обо мне говорят»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился впечатлениями от победы на Гран-при Бразилии.

Британец стартовал с поул-позиции и финишировал с преимуществом в 10,388 секунды. Во время награждения на подиуме трибуны освистали его.

Вторым в гонке стал пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли, третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Невероятная гонка! Посвящаю победу одному из своих менторов — Жилю де Феррану. Уик-энд сложился идеально. Я просто перестал слушать, что обо мне говорят. Сфокусировался на самом себе. Команда блестяще справилась, предоставив мне великолепную машину. Это была отличная победа, но, глядя на то, как быстр был Макс, расстраиваюсь, что мы не были быстрее», — цитирует Норриса Sky Sports.

Норрис лидирует в личном зачете с 390 очками. Он на 24 балла опережает своего партнера по команде Оскара Пиастри, идущего вторым. Ферстаппен (341) занимает третью позицию.