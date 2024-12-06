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Норрис — о конфликте Ферстаппена и Расселла: «Мне нравится наблюдать за их спорами»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал, что думает о конфликте между гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом из «Мерседес».

Ранее нидерландец рассказал, как Расселл пытался подставить его в комнате стюардов. Он обвинил британца в двуличии. Джордж, в свою очередь, заявил, что Ферстаппен обещал впечатать его голову в стену на «Гран-при Катара».

«Тут есть две стороны медали. С одной стороны, нам платят за то, чтобы мы приезжали сюда, гонялись, старались как можно лучше выступать ради команды. В каком-то смысле ты всегда хочешь победить, стремишься с этому и стараешься обеспечить для себя наилучшие условия. В случае с Джорджем он, вероятно, сказал и сделал то, что сделал. «Мерседес» сейчас не борется за победу в чемпионате, и все такое, поэтому они готовы рисковать больше, чем Макс. На каждом «Гран-при» они пытаются сделать все возможное, чтобы выиграть поул, а потом и гонку. Но, как бы то ни было, у каждого тут будет своя точка зрения. Кто-то борется жестче, кто-то мягче. В любом случае мне нравится наблюдать за их спорами», — заявил Норрис.

Ферстаппен лишился поул-позиции по итогам квалификации на этапе в Катаре из-за штрафа, который ему выписали за помеху Расселлу. Стюарды посчитали, что нидерландец необоснованно медленно ехал по трассе, тем самым помешав пилоту «Мерседес», который показал второй результат в квалификации. При этом оба гонщика находились не на быстром круге.

Источник: planetf1
Формула-1
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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