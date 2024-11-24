Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:55

Норрис: «Ферстаппен заслужил победу, он провел невероятный сезон»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поздравил своего соперника Макса Ферстаппена из «Ред Булл» с завоеванием четвертого титула.

На прошедшем «Гран-при Лас-Вегаса» нидерландец финишировал впереди британского гонщика, лишив его тем самым математических шансов на победу в чемпионате. За два этапа до финала сезона-2024 на счету Ферстаппена 403 очка, в активе Норриса 340 баллов.

«Поздравляю Макса. Мы понимали, что для нас чемпионат на 100 процентов закончен, хотя всегда остается небольшая надежда. Но он провел невероятный сезон. Макс заслужил победу, он пилотировал лучше меня и заслужил это больше, чем кто-либо другой. У Макса просто нет слабых мест. Когда у него лучший болид, он доминирует, когда лучшей машины нет, он всегда на уровне», — сказал Норрис в эфире F1 TV.

До этого Ферстаппен выигрывал чемпионат мира по кольцевым автогонкам в 2021, 2022 и 2023 годах. 27-летний нидерландец стал пятым гонщиком в истории «Формулы-1», которому удалось завоевать четыре или более титула подряд.

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Читайте также
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ферстаппен — пятый гонщик в истории «Формулы-1», завоевавший четыре подряд титула

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости