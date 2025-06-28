Формула-1
28 июня, 19:33

Норрис — о победе в квалификации: «Хочу снова и снова доказывать себе то, что способен на многое»

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Австрии».

25-летний британец завоевал поул-позицию в третий раз в нынешнем сезоне. До этого он реализовал оба поула, выиграв гонки в Австралии и Монако.

«У меня получился хороший круг. Я делал то, что планировал, а когда я планирую что-то сделать и потом делаю это правильно, обычно все заканчивается очень хорошо. Так что да, я очень доволен. Отличная квалификация, да и уик-энд в целом пока складывается для меня очень неплохо. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Я очень рад и хочу снова и снова доказывать себе то, что способен на многое. Надеюсь, что это только начало», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Второе место в квалификации занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье — еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри. Основная гонка пройдет в воскресенье, 29 июня, и начнется в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Норрис завоевал поул на «Гран-при Австрии»

Пиастри — о гонке в Австрии: «Точно не планирую финишировать третьим»

