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Норрис: «Ферстаппен, скорее всего, выиграет чемпионат. Но я горжусь тем, что сражаюсь с ним»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мыслями о шансах на титул в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» перед основной гонкой на этапе в Лас-Вегасе.

«Выиграет ли Макс завтра [титул] или нет, для меня это ничего не изменит. Он, скорее всего, выиграет чемпионат, но я здесь, чтобы участвовать в гонках и показывать максимум, на который способен, независимо от того, финиширует Макс впереди или нет, это жизнь», — цитирует Норриса Autosport.

Британец считает, что проиграл борьбу за титул в первых шести гонках сезона, когда «Ред Булл» доминировал и набирал много очков.

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«Каким бы ни был результат, он все равно будет. Я горжусь тем, что сражаюсь с Максом. И горжусь тем, что это делаю я, а не кто-то другой», — добавил Норрис.

За три этапа до окончания чемпионата пилот «Макларен» уступает Фертсаппену 62 очка. Нидерландец обеспечит себе чемпионство на «Гран-при Лас-Вегаса», если финиширует впереди Норриса на любой позиции.

По итогам квалификации, которая прошла в субботу, 23 ноября, Ферстаппен занял пятое место, Норрис стал шестым. Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 9.00 по московскому времени.

Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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