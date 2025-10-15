Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

15 октября 2025, 14:23

Хэмилтон обратился к руководству «Феррари»

Руслан Минаев

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон обратился к руководству команды с предложением корректировки методов работы в этом сезоне, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, семикратный чемпион «Формулы-1», в частности, недоволен работой руководителя отдела инжиниринга на трассе Маттео Тоньиналли.

В августе британец отправил руководству «Феррари» ряд предложений по проекту автомобиля на следующий сезон.

Льюис Хэмилтон.Хэмилтону грозит увольнение из «Феррари». В Скудерии недовольны заявлениями звезды

В этом сезоне 40-летний Хэмилтон набрал 127 очков и занимает 6-е место в личном зачете.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журналист Л'Эрмитт — о состоянии здоровья Шумахера: «Возможно, дела у него идут немного лучше»

«Мерседес» продлил контракты с Расселлом и Антонелли

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости