Хэмилтон обратился к руководству «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон обратился к руководству команды с предложением корректировки методов работы в этом сезоне, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, семикратный чемпион «Формулы-1», в частности, недоволен работой руководителя отдела инжиниринга на трассе Маттео Тоньиналли.

В августе британец отправил руководству «Феррари» ряд предложений по проекту автомобиля на следующий сезон.

В этом сезоне 40-летний Хэмилтон набрал 127 очков и занимает 6-е место в личном зачете.