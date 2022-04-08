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Сегодня, 13:41

Хэмилтон: «Ничего из того, что мы меняем в болиде, не дает положительного эффекта»

Хэмилтон заявил, что никакие изменения в болиде «Мерседеса» не дают положительного эффекта
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных практик перед «Гран-при Австралии».

«Ничего из того, что мы меняем в машине, не дает положительного эффекта. В этом и заключается сложность: ты настроен очень оптимистично, вносишь изменения, а потом кажется, что машина не хочет становиться лучше.

Самое обидное, что ты пытаешься поднажать и догнать, и даже когда проходишь приличный круг, все равно проигрываешь 1,2 секунды, это трудно принять", — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

В первой пятничной практике Хэмилтон занял седьмое место, во второй — 13-е. Его напарник Джордж Расселл в первой сессии показал 12-е время, а во второй — 11-е.

Завтра, 9 апреля, на третьем этапе «Формулы-1» в Мельбурне пройдет третья практика и квалификация.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/04/08/hamilton-nothing-we-change-on-w13-has-positive-effect/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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