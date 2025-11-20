Норрис — о 150-й гонке в карьере: «Это была моя мечта с детства. Пройти такой путь — невероятно»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис поделился эмоциями по поводу того, что предстоящая гонка Гран-при Лас-Вегаса станет для него 150-й в карьере.

26-летний британец сравняется с соотечественником Дэвидом Култхардом по количеству гонок за «Макларен».

«Это безумие, огромная цифра — повторить результат Култхарда по количеству гонок за «Макларен». В Катаре будет 151-я, так что я стану... даже не знаю, как сказать... гонщиком с наибольшим числом стартов за «Макларен»? Это то, чем я действительно горжусь. 150 гонок в «Формуле-1» — это немалое достижение. Это была моя мечта с детства. Пройти такой путь — невероятно, время действительно летит», — цитирует Норриса AP.

Норрис лидирует в личном зачете «Формулы-1» с 390 очками. Гран-при Лас-Вегаса пройдет с 28 по 30 ноября.