Шумахер готов к вызову в «Феррари»: «Буду рад показать, на что способен»

Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер заявил, что готов к потенциальному вызову в «Феррари».

«Конечно, я готов к вызову в «Феррари». Машины «Феррари» и «Хаас» в целом довольно похожи. Я фактически вырос вместе с «Феррари», мы работаем с 2019 года. Думаю, я очень хорошо понимаю принцип работы всех гоночных процедур. Так что да, я был бы рад возможности проявить себя и показать, на что способен», — приводит слова Шумахера RacingNews365.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер может завершить свое участие в «Формуле-1». Клуб и игрок не договорились о новом контракте.

В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 13 этапов занимает 15-е место (12 очков).