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Шумахер готов к вызову в «Феррари»: «Буду рад показать, на что способен»

Мик Шумахер готов к потенциальному вызову в «Феррари»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер заявил, что готов к потенциальному вызову в «Феррари».

«Конечно, я готов к вызову в «Феррари». Машины «Феррари» и «Хаас» в целом довольно похожи. Я фактически вырос вместе с «Феррари», мы работаем с 2019 года. Думаю, я очень хорошо понимаю принцип работы всех гоночных процедур. Так что да, я был бы рад возможности проявить себя и показать, на что способен», — приводит слова Шумахера RacingNews365.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер может завершить свое участие в «Формуле-1». Клуб и игрок не договорились о новом контракте.

В сезоне-2022 сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера после 13 этапов занимает 15-е место (12 очков).

Источник: https://racingnews365.com/schumacher-on-potential-ferrari-call-up-id-be-happy-to-show-them-what-ive-got
Формула-1
Феррари
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