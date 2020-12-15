Пилот «Хааса» Грожан рассказал о восстановлении после аварии

Пилот «Хааса» Ромен Грожан показал в Instagram рассказал о своем восстановлении после аварии на «Гран-при Бахрейна».

На первом круге он врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм.

— Думаю, что мне нужно еще три недели, чтобы полностью прийти в норму, — приводит слова Грожана motorsport.nextgen-auto.com. — На этой неделе у меня операция по поводу разрывы связки большого пальца левой руки. Палец будет обездвижен на четыре-шесть недель.

Боль переношу нормално. В целом все хорошо. Правая рука почти в порядке. Только в холод испытываю боль. Но с каждым днем все лучше. Когда я смотрю на руки, то вижу последствия аварии, ведь они не выглядят очень красивыми. Но это не важно по сравнению с самой аварией и тем, что все могло бы быть гораздо хуже.