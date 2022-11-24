Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Р§Рњ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:20

Магнуссен: «Хюлькенберг будет полезен «Хаасу», учитывая его опыт и талант»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен поделился мнением о своем новом партнере по команде Нико Хюлькенберге.

«Я с нетерпением жду начала работы с Нико. Думаю, что он будет полезен команде, учитывая его опыт и талант. Я уверен, что все в команде очень ждут следующего года по разным причинам, и я, конечно, собираюсь внести свой вклад, и уверен, что Нико тоже», — приводит слова Магнуссена RacingNews365.

35-летний Хюлькенберг займет в команде место Мика Шумахера, который покинул «Хаас» по окончании сезона-2022. Его контракт с «Хаас» рассчитан на сезон-2023 «Формулы-1».

Источник: RacingNews365
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
0
Читайте также
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Путин призвал наладить четкую и скоординированную работу в интересах ВС РФ
Четыре человека погибли при стрельбе около ТЦ в Крымске
Минобороны: массированный удар российских войск 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Риккьярдо: «В 2023 году вернусь домой и стану третьим пилотом «Ред Булл»

Никита Мазепин снова заявил о намерении вернуться в «Формулу-1»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости