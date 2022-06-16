Леклер заявил, что видит себя чемпионом мира по окончании этого сезона «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что видит себя чемпионом мира по окончании этого сезона «Формулы-1».

«Кем вижу себя в конце года? Чемпионом мира. Я не перестаю в это верить, пока есть математические шансы. Может быть я сумасшедший, но я точно так же верил в себя в двух прошлых сезонах. Как только я опускал визор, то думал о победе, хотя в лучшем случае мог рассчитывать на попадание в десятку. В этом году у нас есть шансы, нужно сосредоточиться на себе и разобраться с трудностями», — цитирует Леклера La Repubblica.

После восьми этапов «Формулы-1», в личном зачете лидирует пилот «Ред Булл» Макси Ферстаппен (150 очков), Перес на втором месте (129 очков). Леклер на третьей позиции с 116 очками.

Ранее бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко заявляла, что у Леклера будет шанс побороться с Ферстаппеном за чемпионство.

Следующий этап гонки пройдет в Канаде с 17 по 19 июня.