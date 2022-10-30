Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:23

Леклер рассказал о проблемах с болидом после седьмого места в квалификации «Гран-при Мексики»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время квалификации к «Гран-при Мексики».

«Квалификация получилась очень трудной, но с машиной была проблема, я в этом уверен. Нужно все изучить. В основном проблемы были связаны с работой двигателя, мы теряли очень много времени на прямых. И было много проблем с работой самого двигателя, сам мотор не отвечал на нажатие педали газа. Особенно тяжело было на высоких скоростях. Очень надеюсь, что к гонке мы сможем все исправить. Если да — уверен, тогда мы сможем добиться хорошего результата. А если нет — я даже не знаю, что мы тогда будем делать», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, второе и третье место заняли гонщици «Мерседес» Расселл и Льюис Хэмилтон.

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли пятое и седьмое место соответственно.

Главная гонка «Гран-при Мексики» пройдет 30 октября и начнется в 23.00 мск.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Давка в Сеуле. Главное
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расселл считает, что «Мерседес» можем победить «Ред Булл» на «Гран-при Мексики»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости