Леклер: «Новый болид «Феррари» стал лучше, но по-прежнему нет оптимального баланса»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«На прямых мы стали лучше, но я не хочу вдаваться в подробности. У нас более эффективная одноместная машина, с меньшим сопротивлением, поэтому с точки зрения максимальной скорости, я думаю, она должна быть лучше, чем в прошлом году. Но нужно учитывать и другие характеристики, и на данный момент мы еще не нашли оптимальную настройку для них.

Мы проделали большую работу за эти дни, но по-прежнему нет оптимального баланса, поэтому я надеюсь, что еще есть некоторый запас, тот, который отделяет нас от хороших настроек болида», — приводит слова Леклера Motorsport.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта.