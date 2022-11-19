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Сегодня, 22:24

Леклер: «Постараемся завоевать второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби».

«Соперники из «Ред Булл» смотрелись сильнее, но завтра у нас все равно будут хорошие стартовые позиции. И борьба как минимум должна быть очень плотной.

Уверен, что мы с Карлосом Сайнсом сможем работать сообща, я в этом не сомневаюсь. Постараемся максимизировать командный результат.

Мы знаем, что «Ред Булл» сильнее нас смотрится в гонках, поэтому понимаем, что нам будет непросто, но мы выложимся на максимуме — и постараемся завоевать второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Феррари
Шарль Леклер
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