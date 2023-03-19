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19 марта, 16:07

Леклер: «Ред Булл» на другой планете, а у «Феррари» все еще есть небольшие проблемы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

Монегаск стал вторым, однако гонку он начнет 12-м из-за штрафа в десять позиций за замену мотора.

«Счастлив ли я? И да и нет. С одной стороны, это очень тяжелый уик-энд с точки зрения темпа. Думаю, я вложил все силы в быстрый круг. Ехал на пределе. С другой же стороны, «Ред Булл» на другой планете, а у нас все еще есть небольшие проблемы. Нужно продолжать работать — этим мы и занимаемся как команда.

В гонке будет нелегко. У меня штраф в 10 позиций, так что мы стартуем чуть подальше. Но тем не менее все наше внимание направлено на гонку. Надеюсь, мы прорвемся вперед как можно быстрее», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гонка «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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