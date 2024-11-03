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Сегодня, 16:59

Леклер о результатах квалификации: «Все, что могло пойти не так — пошло не так»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал катастрофой квалификацию «Гран-при Бразилии», которая проходила в условиях дождя.

27-летний монегаск показал шестой результат. Квалификацию выиграл гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Вторым стал Джордж Расселл из «Мерседес», тройку замкнул Юки Цунода из «РБ».

Пять раз гонка прерывалась красными флагами. В аварии попали Франко Колапинто, Карлос Сайнс, Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Алекс Албон.

«Думаю, это была первая в моей жизни квалификация, в которой я не проехал вообще ни одного круга, который бы не прерывался желтыми или красными флагами. Это просто катастрофа. Я не проехал вообще ни одного чистого круга», — заявил Леклер.

Он отметил, что в гонке все пошло не по плану команды.

«В третьем сегменте мы решили пораньше выехать на трассу и оказаться первыми в очереди на пит-лейн. Но в итоге оказались в очереди лишь четвертыми, поскольку наши боксы находятся очень далеко от выезда. Мы хотели хорошо проехать хотя бы второй круг, но я наткнулся на Расселла, который вылетел с трассы. Так что все, что могло пойти не так — пошло не так», — добавил пилот.

Ранее гонщик «Уильямс» Алекс Албон сообщил, что не выступит в основной гонке после аварии в квалификации.

«Гран-при Бразилии» пройдет в воскресенье, 3 ноября. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Источник: formu1a.uno
Формула-1
Шарль Леклер
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