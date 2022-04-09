Леклера могут лишить поула на «Гран-при Австралии», гонщика вызвали к стюардам

Пилот «Феррари» Шарль Леклер может получить штраф и лишиться поул-позиции на «Гран-при Австралии».

Пилота обвиняют в неоправданно медленном вождении во время первого сегмента квалификации — он слишком медленно возвращался в боксы во время сессии. В случае, если Леклера накажут, с первой позиции на стартовой решетке в завтрашней гонке стартует Макс Ферстаппен («Ред Булл»), который занял второе место в квалификации.

Помимо Леклера, к стюардам по той же причине вызвали Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео») и Юки Цуноду («Альфа Таури»).

Гонка в Австралии пройдет завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).