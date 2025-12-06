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Хэмилтон выбыл после первого сегмента квалификации на третьем Гран-при подряд

Алина Савинова
Льюис Хэмилтон.
Фото AFP

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не смог выйти во второй сегмент квалификации Гран-при Абу-Даби.

Семикратный чемпион мира будет стартовать в основной гонке с 16-й позиции.

40-летний Хэмилтон стал первым пилотом в истории «Феррари», который выбыл в первом сегменте квалификации на трех Гран-при подряд.

Ранее в субботу британец разбил болид в ходе третьей практики.

Гонка заключительного этапа сезона «Формулы-1» в Абу-Даби пройдет воскресенье, 7 декабря. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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