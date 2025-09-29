Хэмилтон сообщил о смерти своей собаки Роско: «Я потерял лучшего друга»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объявил, что его 12-летний бульдог Роско скончался после болезни.

Пес умер в воскресенье вечером, 28 сентября. Ранее Хэмилтон рассказал, что у его питомца развилась пневмония, и собаку ввели в кому. Из-за болезни бульдога Хэмилтон отказался от участия в шинных тестах «Пирелли» с «Феррари».

«После четырех дней на аппаратах жизнеобеспечения и борьбы изо всех сил мне пришлось принять самое трудное решение в жизни и попрощаться с Роско. Он не переставал бороться до самого конца. Спасибо всем за любовь и поддержку, которую вы оказывали Роско на протяжении многих лет. Он умер в моих объятиях. Я потерял лучшего друга», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Пресс-служба «Формулы-1» выразила соболезнования в связи со смертью Роско.

«Покойся с миром, Роско Хэмилтон, настоящая звезда, достойная уважения. Спасибо тебе за след, который ты оставил в наших сердцах», — говорится в сообщении.

40-летний Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». Он одержал 105 побед и завоевал 202 подиума в «Королевских гонках». За «Феррари» британец выступает с сезона-2025.