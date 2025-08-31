Пилот «Феррари» Леклер вслед за Хэмилтоном выбыл из гонки «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с гонки на 15-м этапе «Формулы-1» сезона-2025 в Нидерландах.

Монегаска в третьем повороте атаковал Андреа Кими Антонелли из «Мерседес». Между их болидами произошел контакт, в результате которого Леклер вылетел с трассы и врезался в стену. Несколькими кругами ранее в аварию на этом же повороте попал еще один пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Таким образом, оба болида «Скудерии» сошли с дистанции.

После 14 этапов Леклер с 151 очком занимает пятое место в общем зачете пилотов, Хэмилтон (109) располагается на строчку ниже.