Пилот «Феррари» Леклер хочет использовать другие настройки в сравнении с Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выступает против нового варианта настроек машины, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что после перехода в команду семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Скудерии» отдают предпочтение в общих настройках тому варианту, который больше нравится Хэмилтону, чтобы облегчить британцу процесс адаптации к новому болиду.

Леклера не устраивает эта ситуация. Во время недавней беседы с главой «Феррари» Федериком Вассером и инженерами монегаск заявил: «С меня хватит, дальше я буду идти своим путем».

При этом источник утверждает, что в итальянской команде «ловят каждое слово Хэмилтона» с момента его присоединения к «Феррари».

После трех этапов «Формулы-1» сезона-2025 27-летний Леклер занимает шестое место в личном зачете пилотов с 20 очками. Его лучший результат в нынешнем чемпионате — 4-я позиция на «Гран-при Японии». 40-летний Хэмилтон идет восьмым в общем зачете, в его активе 15 очков.